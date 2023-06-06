Гаскин Вениамин-Меир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Гаскин Израиль Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Гаскин Рахмил Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1871
Дочь: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаскина Фейга Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаскин Зиновий (Ошер-Зелик) Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1884