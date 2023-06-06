Гаскин Вениамин-Меир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаскин Вениамин-Меир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1884

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гаскин Израиль Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Гаскин Рахмил Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1871

Дочь: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаскина Фейга Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаскин Зиновий (Ошер-Зелик) Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1884
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