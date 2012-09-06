Чиркова (Коновалова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти06.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.05.1925
Северо-Казахстанская область, Жамбыльский (Пресновский) район, село Рождественка.
Рождение
25.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1957
Сын: Чирков Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Чирков Никифор Андреевич
Смерть
06.09.2012