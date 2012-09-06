Чиркова (Коновалова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Коновалова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

06.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.05.1925
Северо-Казахстанская область, Жамбыльский (Пресновский) район, село Рождественка.
Рождение
25.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1957

Сын: Чирков Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Чирков Никифор Андреевич

Смерть
06.09.2012
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