Ращектаев Никифор Андреевич
Место рожденияд.Сосновка, Увельский р-н, Челябинская обл., Россия
Дата рождения15.06.1929
Дата смерти08.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновка, Увельский р-н, Челябинская обл., Россия
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1951
Бракосочетание
07.02.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.06.1995