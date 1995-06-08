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Ращектаев Никифор Андреевич

Место рождения

д.Сосновка, Увельский р-н, Челябинская обл., Россия

Дата рождения

15.06.1929

Дата смерти

08.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновка, Увельский р-н, Челябинская обл., Россия
Развод
Неизвестно

Жена: Хохлова Раиса Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
1951

Жена: Хохлова Раиса Кондратьевна

Бракосочетание
07.02.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
08.06.1995
Калуга, город Калуга, Калужская область

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