Музалевский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМузалевский Михаил Васильевич

Музалевский Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1949

Отец: Музалевский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курчатов, город Курчатов, Курская область
Рождение ребёнка
06.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close