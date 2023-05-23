Музалевский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1949
Отец: Музалевский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курчатов, город Курчатов, Курская область
Рождение ребёнка
06.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно