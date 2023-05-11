Иван (Иван-большой) Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ларион Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Тарас Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819