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Иван (Иван-большой) Ларионович

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ларион Савельевич

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Тарас Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Смерть
1819
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
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