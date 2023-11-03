Забельская Ксения Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забельская Ксения Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тяблин Михаил Данилович (Дмитриевич?)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяблин Михаил Данилович (Дмитриевич?)

Смерть
Неизвестно
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