Азарова Надежда Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азаров Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Азаров Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1931
Сын: Азаров Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область