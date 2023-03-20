Азарова Надежда Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова Надежда Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Азаров Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Азаров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Азаров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Азаров Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Азаров Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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