Краснов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Краснова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Ольга
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Пыльнова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Ольга
Рождение ребёнка
24.02.?
Сын: Краснов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Ольга