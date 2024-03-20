Краснов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Краснова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Ольга

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Пыльнова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Ольга

Рождение ребёнка
24.02.?

Сын: Краснов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Ольга

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