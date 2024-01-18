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(Золотова) Валентина Михайловна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

24.08.1926

Дата смерти

После 1987

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1926

Отец: Золотов Михаил Семенович

Мать: Золотова Евдокия Ивановна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
После 1987
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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