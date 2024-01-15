Кутайцев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутайцев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Кутайцева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
11.12.1907

Дочь: Христина Михайлова

Мать ребёнка: Кутайцева Александра Константиновна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Валентина Михайлова

Мать ребёнка: Кутайцева Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно
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