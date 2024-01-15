Кутайцев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
11.12.1907
Дочь: Христина Михайлова
Мать ребёнка: Кутайцева Александра Константиновна
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: Валентина Михайлова
Мать ребёнка: Кутайцева Александра Константиновна
Смерть
Неизвестно