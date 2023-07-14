Обухова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Обухов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Обухов Фёдор

Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1898

Сын: Обухов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Обухов Фёдор

Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1900

Сын: Обухов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Обухов Фёдор

Савиново, Казань
Смерть
Неизвестно
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