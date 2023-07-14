Обухова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Обухов Фёдор
Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Обухов Фёдор
Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1900
Сын: Обухов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Обухов Фёдор
Савиново, Казань
Смерть
Неизвестно