Земляков Иван Афиногенович
Место рождения
Дата рождения15.08.1922
Дата смерти02.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Рождение ребёнка
02.01.1945
Сын: Земляков Николай Иванович
Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1947
Дочь: Землякова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Земляков Константин Иванович
Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна
Смерть
02.05.1982