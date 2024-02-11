Земляков Иван Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляков Иван Афиногенович

Земляков Иван Афиногенович

avatar

Место рождения

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

02.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: Земляков Финоген Меркулаевич

Мать: Землякова (Рязанова) Екатерина Макаровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Земляков Николай Иванович

Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1947

Дочь: Землякова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
1949

Жена: Меньшова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Земляков Константин Иванович

Мать ребёнка: Меньшова Клавдия Григорьевна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Смерть
02.05.1982
Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.