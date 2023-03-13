Козанов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1867
Сын: Козанов Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1873
Сын: Казанов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Нестеровна
Смерть
26.01.1882