Козанов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козанов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1867

Сын: Козанов Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1873

Сын: Казанов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Афанасия Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасия Нестеровна

Смерть
26.01.1882
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