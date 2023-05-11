Салмина (Лукс) Лилия
Место рождения
Дата рождения15.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт
Нерета, Neretas pagasts, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
19.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт
Бракосочетание
14.04.1931
Рождение ребёнка
01.12.1936
Сын: Клявиньш Янис
Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт
Смерть
Неизвестно