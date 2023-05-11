Салмина (Лукс) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина (Лукс) Лилия

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Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

15.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
15.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Нерета, Neretas pagasts, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
19.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Бракосочетание
14.04.1931

Муж: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
01.12.1936

Сын: Клявиньш Янис

Отец ребёнка: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно
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