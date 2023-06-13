Галкин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Владлен Сергеевич

Мать ребёнка: Галкина Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
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