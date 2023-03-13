Портных Дмитрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Портных Трафим Яковлевич
Мать: Портных Пелогея
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Портных Наталья Никитична
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Портных Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Портных Наталья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1908