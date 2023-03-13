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Портных Дмитрий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портных Трафим Яковлевич

Мать: Портных Пелогея

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Портных Наталья Никитична

Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Портных Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Портных Наталья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Наталья Никитична

Смерть
09.12.1908
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