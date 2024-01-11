Богданова (Рахматуллина) Шагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Рахматуллина) Шагида

Место рождения

Денискино, Самарская

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.07.1988

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Рахматуллин Минивали

Мать: Рахматуллина Гайша

Денискино, Самарская
Рождение ребёнка
28.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Ишимбай, Россия
Рождение ребёнка
21.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Ишимбай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.1988
город Ишимбай, Россия
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