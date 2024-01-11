Богданова (Рахматуллина) Шагида
Место рожденияДенискино, Самарская
Дата рождения1935
Дата смерти?.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Рахматуллин Минивали
Мать: Рахматуллина Гайша
Денискино, Самарская
Рождение ребёнка
28.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Ишимбай, Россия
Рождение ребёнка
21.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Ишимбай, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.1988
город Ишимбай, Россия