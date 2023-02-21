(Вульферт) Екатерина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вульферт) Екатерина Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Вульферт Карл Антонович

Мать: Фон Вульферт Надежда Владимирова

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