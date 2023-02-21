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(Вульферт) Екатерина Карловна
(Вульферт) Екатерина Карловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Пол
Женский
Отец
Вульферт Карл Антонович
1796 г.р.
Мать
Фон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Вульферт Карл Антонович
Мать:
Фон Вульферт Надежда Владимирова
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