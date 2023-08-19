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Архипов Артемий Ионович

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Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Архипов Илья Артемьевич

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ревякина Прасковья Артемьевна

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Архипов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна

Смерть
1930
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