Архипов Артемий Ионович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ревякина Прасковья Артемьевна
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Викторовна
Смерть
1930