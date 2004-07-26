Юничев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юничев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1949

Дата смерти

26.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1949

Отец: Юничев Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1974

Сын: Юничев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.07.2004
Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
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