Юничев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1949
Дата смерти26.07.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1949
Отец: Юничев Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1974
Сын: Юничев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.07.2004
Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область