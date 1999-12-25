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(Гофман) Карина
(Гофман) Карина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1999
Пол
Женский
Отец
Гофман Михаил
1963 г.р.
Мать
Юлия
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1999
Отец:
Гофман Михаил
Мать:
Юлия
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