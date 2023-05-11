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Куликов Фома Васильевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Куликов Василий Иванович

Мать: Куликова Ирина Афанасьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Михаил Фомич

Мать ребёнка: Куликова ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Куликов Иван Фомич

Мать ребёнка: Куликова ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Куликов Виктор Фомич

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Ермолаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1862

Сын: Куликов Григорий Фомич

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Ермолаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Прасковья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова ?

Смерть
Неизвестно
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