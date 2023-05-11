Куликов Фома Васильевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Сын: Куликов Михаил Фомич
Мать ребёнка: Куликова ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куликов Иван Фомич
Мать ребёнка: Куликова ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Куликов Виктор Фомич
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
14.01.1862
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова ?
Смерть
Неизвестно