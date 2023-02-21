Кропачева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Ермолаевна

Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кропачев Ларион Ермолаевич

Отец ребёнка: Кропачев Ермолай Самоилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Ермолай Самоилович

Смерть
Неизвестно
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