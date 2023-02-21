Ладыгина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадыгина Александра Дмитриевна

Ладыгина Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.04.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ладыгин Алексей Романович

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Зоя Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Лидия Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Ладыгин Николай Романович

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Валентина Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Надежда Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Нина Романовна

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Место жительства
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 26.01.1956

Сын: Ладыгин Петр Романович

Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Роман Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close