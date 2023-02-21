Ладыгина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 23.04.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Ладыгин Алексей Романович
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Зоя Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Лидия Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Ладыгин Николай Романович
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Валентина Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Надежда Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Нина Романовна
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Место жительства
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 26.01.1956
Отец ребёнка: Ладыгин Роман Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно