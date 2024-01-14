Малахов Акинфий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Акинфий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Моисей

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Малахов Лука

Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна

с. Хрущёво-Подлесное
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Малахов Липат

Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна

с. Хрущёво-Подлесное
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Малахов Леон

Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна

с. Хрущёво-Подлесное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Федора Тихоновна

Смерть
Около 1854
с. Хрущёво-Подлесное
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