Малахов Акинфий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Малахов Лука
Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна
с. Хрущёво-Подлесное
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Малахов Липат
Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна
с. Хрущёво-Подлесное
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Малахов Леон
Мать ребёнка: Малахова Федора Тихоновна
с. Хрущёво-Подлесное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1854
с. Хрущёво-Подлесное