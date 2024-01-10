Бибихаят Гыйбадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихаят Гыйбадулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Низамов Гаязетдин

Отец ребёнка: Низаметдин

Тутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Низамов Саги

Отец ребёнка: Низаметдин

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Назия

Отец ребёнка: Низаметдин

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1926

Сын: Низамов Касим

Отец ребёнка: Низаметдин

Апастовский р-н, д.Тутаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магфируз

Отец ребёнка: Низаметдин

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Фатых

Отец ребёнка: Низаметдин

Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдин

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