Бибихаят Гыйбадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Низамов Гаязетдин
Отец ребёнка: Низаметдин
Тутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Низамов Саги
Отец ребёнка: Низаметдин
Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Назия
Отец ребёнка: Низаметдин
Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1926
Сын: Низамов Касим
Отец ребёнка: Низаметдин
Апастовский р-н, д.Тутаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магфируз
Отец ребёнка: Низаметдин
Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Фатых
Отец ребёнка: Низаметдин
Тутаево, Средне-Балтаевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низаметдин