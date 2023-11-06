Алипова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Литош Александра Павловна
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Алипов Иван Павлович
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алипова Нина Павловна
Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич
Смерть
Неизвестно