Алипова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Литош Александра Павловна

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Алипов Иван Павлович

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Алипов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алипова Нина Павловна

Отец ребёнка: Алипов Павел Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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