Гарслян Мамико́н Апетна́кович
Место рожденияKhodzhabek village (part of Ninotsminda town since 1991), Tiflis Governorate, Russian Empire
Дата рожденияМежду 1870 и 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1915
Отец: Гарслян Апетна́к Абра́мович
Мать: Пето́
Khodzhabek village (part of Ninotsminda town since 1991), Tiflis Governorate, Russian Empire
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Ахалкала́кский уезд, Тифли́сская губерния, Российская империя На состояние 2023 года входит в состав города Ниноцми́нда, Ниноцми́ндски... Показать все
Смерть
Неизвестно