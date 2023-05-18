Пудов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудов Егор

Место рождения

Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Pudova Anna

Russia
Рождение ребёнка
1913

Сын: Morohins Georgy

Мать ребёнка: Morohina Feodosija

Рождение ребёнка
1918

Сын: Morohin Boris

Мать ребёнка: Morohina Feodosija

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Smirnova Olga

Мать ребёнка: Morohina Feodosija

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Krutikova Marija

Мать ребёнка: Morohina Feodosija

Смерть
1959
Russia
Похороны
Неизвестно
Elizarovo
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