Пудов Егор
Место рожденияRussia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Pudova Anna
Russia
Рождение ребёнка
1913
Сын: Morohins Georgy
Мать ребёнка: Morohina Feodosija
Рождение ребёнка
1918
Сын: Morohin Boris
Мать ребёнка: Morohina Feodosija
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Smirnova Olga
Мать ребёнка: Morohina Feodosija
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Krutikova Marija
Мать ребёнка: Morohina Feodosija
Смерть
1959
Russia
Похороны
Неизвестно
Elizarovo