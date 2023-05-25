Колкунова (Иванова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкунова (Иванова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

15.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Иванова Мария Андреевна

Бракосочетание
12.01.1946

Муж: Колкунов Виктор Иванович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.09.1950

Дочь: Горбунова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Колкунов Виктор Иванович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колкунов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колкунов Виктор Иванович

Смерть
15.10.1983
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