Колкунова (Иванова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1922
Дата смерти15.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Иванова Мария Андреевна
Бракосочетание
12.01.1946
Рождение ребёнка
19.09.1950
Дочь: Горбунова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Колкунов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1983