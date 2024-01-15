Котенко Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.03.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Яковлевна Рудоменко
Восприемник
23.03.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Хрисанф Иванович Простатин
Восприемник
25.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Фёдоровна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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