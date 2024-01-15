Котенко Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
03.03.1889 ст.
Евдокия Яковлевна Рудоменко
Восприемник
23.03.1891 ст.
Хрисанф Иванович Простатин
Восприемник
25.10.1892 ст.
Анастасия Фёдоровна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно