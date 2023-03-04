Орлов Викул Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Орлов Артем Сергеевич
Мать: Орлова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Степанида Никулина
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Попыванова Евдокия Никулина
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ульяна Лукиянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1741