Орлов Викул Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Викул Артемьевич

Орлов Викул Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Орлов Артем Сергеевич

Мать: Орлова Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Степанида Никулина

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Попыванова Евдокия Никулина

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Орлов Перфил Викулович

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Лукиянова

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ульяна Лукиянова

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1741
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close