Смирнова Филицата (Феоктиста) Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.
Дочь: Смирнова Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.
Дочь: Смирнова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.
Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.04.1911 ст.
Дочь: Смирнова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.
Дочь: Смирнова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.
Дочь: Смирнова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно