Смирнова Филицата (Феоктиста) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Филицата (Феоктиста) Степановна

Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.

Дочь: Смирнова Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.

Дочь: Смирнова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1908 ст.

Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1911 ст.

Дочь: Смирнова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.

Дочь: Смирнова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.

Дочь: Смирнова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Лаврентьевич

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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