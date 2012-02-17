Мамыкин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1942
Дата смерти17.02.2012
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Рождение ребёнка
26.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.02.2012