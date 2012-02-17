Мамыкин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1942

Дата смерти

17.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Мамыкин Петр Аристархович

Мать: Мамыкина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
26.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.02.2012
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