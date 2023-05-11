Лукьянова (Тельнова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Тельнова) Анна Владимировна

Место рождения

Летнево, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Летнево, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
уточнить по поводу НП
Рождение ребёнка
03.02.1939

Сын: Лукьянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил

с.Полянки Сурского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил

Смерть
Неизвестно
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