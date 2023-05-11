Лукьянова (Тельнова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
уточнить по поводу НП
Рождение ребёнка
03.02.1939
Сын: Лукьянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил
с.Полянки Сурского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Михаил
Смерть
Неизвестно