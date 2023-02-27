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Колесников Максим Сергеевич
Колесников Максим Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.1980
Пол
Мужской
Отец
Колесников Сергей Иванович
1956 г.р.
Мать
Колесникова Ирина Дмитриевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980
Отец:
Колесников Сергей Иванович
Мать:
Колесникова Ирина Дмитриевна
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