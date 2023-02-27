Колесников Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980

Отец: Колесников Сергей Иванович

Мать: Колесникова Ирина Дмитриевна

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