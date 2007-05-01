Боряк Владимир Трофимович
Место рожденияХабаровский край, г. Хабаровск
Дата рождения24.04.1924
Дата смерти?.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924
Хабаровский край, г. Хабаровск
Рождение ребёнка
17.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боряк Александра Ивановна
г. Хабаровск
Военная награда
Неизвестно
Боряк Владимир Трофимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924Хабаровский край, г. Хабаровск. Юбилейная картотека
Боряк Владимир Трофимович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 24.04.1924 Место рождения: Хабаровский край, г. Хабаровск Дата поступления на службу: __.07.1942 Воинское звание: мл. лейтенант Наим... Показать все
Смерть
?.05.2007
Хабаровский край, г. Хабаровск