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Боряк Владимир Трофимович

Место рождения

Хабаровский край, г. Хабаровск

Дата рождения

24.04.1924

Дата смерти

?.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924

Отец: Боряк Трофим Федорович

Мать: Боряк Мария Пантелеймоновна

Хабаровский край, г. Хабаровск
Рождение ребёнка
17.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боряк Александра Ивановна

г. Хабаровск
Военная награда
Неизвестно
Боряк Владимир Трофимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924Хабаровский край, г. Хабаровск. Юбилейная картотека
Боряк Владимир Трофимович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 24.04.1924 Место рождения: Хабаровский край, г. Хабаровск Дата поступления на службу: __.07.1942 Воинское звание: мл. лейтенант Наим... Показать все
Смерть
?.05.2007
Хабаровский край, г. Хабаровск
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