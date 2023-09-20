Веснин Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеснин Дмитрий Павлович

Веснин Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Веснин Павел Афанасьевич

Мать: Веснина Парасковья

Рождение ребёнка
1736

Сын: Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Веснин Михаил Дмитриевич (иногда записан Павлович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Веснин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1788
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close