Веснин Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Веснин Павел Афанасьевич
Мать: Веснина Парасковья
Рождение ребёнка
1736
Сын: Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Веснин Михаил Дмитриевич (иногда записан Павлович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Веснин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1788