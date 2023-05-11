Носков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Дочь: Евдокимова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кропина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Носков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна
Смерть
1937