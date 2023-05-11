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Носков Алексей Васильевич

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Место рождения

Кукеряги

Дата рождения

1877

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Носков Василий Митрофанович

Мать: Носкова Степанида Алексеевна

Бракосочетание
1898

Жена: Носкова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Дочь: Евдокимова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кропина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Носков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Носкова Пелагея Григорьевна

Смерть
1937
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