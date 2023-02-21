Спиричев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиричев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Спиричев Николай

Мать ребёнка: Спиричива Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиричива Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиричива Елизавета

Смерть
Неизвестно
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