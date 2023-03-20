Шестаков Ян Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Ян Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Шестаков Степан Михайлович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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