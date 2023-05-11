Васильева (Романова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Романова) Ирина

Васильева (Романова) Ирина

avatar

Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Неизвестно

Мать: Романова Светлана Ивановна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1993

Дочь: Румянцева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ефимов Александр

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close