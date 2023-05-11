Васильева (Романова) Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1993
Дочь: Румянцева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ефимов Александр
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Александр