Кокшаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокшаров Николай
Мать: Кокшарова Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Кокшарова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Кокшарова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Сергей
Мать ребёнка: Кокшарова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокшарова Людмила
Смерть
Неизвестно