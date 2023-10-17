Кокшаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокшаров Николай

Мать: Кокшарова Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Кокшарова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Кокшарова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Сергей

Мать ребёнка: Кокшарова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова Людмила

Смерть
Неизвестно
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