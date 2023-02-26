Корепанова (Заболотникова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Заболотникова) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1989

Отец: Заболотников Александр Аркадъевич

Мать: Заболотникова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.2011

Дочь: Корепанова Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Корепанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.03.2014

Сын: Корепанов Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Корепанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.2021

Дочь: Корепанова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Корепанов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Александр Владимирович

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