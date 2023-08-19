Lelovа (Lemke) Alevtina (Alvine)
Место рождения
Дата рождения23.12.1908 ст.
Дата смерти03.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
по новому стилю 03.01.1909
Бракосочетание
?.01.1927
Муж: Lelov Georg Woldemar
Рождение ребёнка
16.02.1934
Сын: Lelov Väino Johannes
Отец ребёнка: Lelov Georg Woldemar
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lelov Uno
Отец ребёнка: Lelov Georg Woldemar
Смерть
03.08.1983