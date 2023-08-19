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Lelovа (Lemke) Alevtina (Alvine)

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

23.12.1908 ст.

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
по новому стилю 03.01.1909
Бракосочетание
?.01.1927

Муж: Lelov Georg Woldemar

Рождение ребёнка
16.02.1934

Сын: Lelov Väino Johannes

Отец ребёнка: Lelov Georg Woldemar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lelov Uno

Отец ребёнка: Lelov Georg Woldemar

Смерть
03.08.1983
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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