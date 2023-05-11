Останина (Авдеева?) Акулина Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Авдеева?) Акулина Еремеева

Место рождения

Большебарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Большебарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Останин Антипа Петров

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Останин Естифей Петров

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Останин Аким Петров

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1774

Дочь: Торхова Софья Петрова

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Останин Петр Антонов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Петр Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
Большебарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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