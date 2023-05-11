Останина (Авдеева?) Акулина Еремеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Останин Аким Петров
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1774
Дочь: Торхова Софья Петрова
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Останин Петр Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Петр Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772