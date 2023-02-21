Верховская Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Верховский Григорий Семенович
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Верховский Федор Семенович
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Верховский Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коваленко Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Верховский Андрей Семенович
Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно