Верховская Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Верховский Григорий Семенович

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Верховский Федор Семенович

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Верховский Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коваленко Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Верховский Андрей Семенович

Отец ребёнка: Верховский Семен Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Семен Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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