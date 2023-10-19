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Фаизов Самигулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1959

Отец: Фаизов Гайзулла

Мать: Мафтуха

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