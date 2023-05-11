Зверева Лидия Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения13.08.1890
Дата смерти15.05.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Место жительства
С 1913
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Смерть
15.05.1916
Место жительства
По 1916