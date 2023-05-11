Зверева Лидия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Лидия Виссарионовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.08.1890

Дата смерти

15.05.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1913
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Смерть
15.05.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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