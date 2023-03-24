Макарова (Клетнова) Наталия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Клетнова) Наталия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1913 ст.

Муж: Макаров Иаков Фёдорович

Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J73R?i=351&wc=W6DP-GHS%3A149364701%2C149884201%2C150612201%2C150666001&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V... Показать все
Смерть
Неизвестно
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