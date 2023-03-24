Макарова (Клетнова) Наталия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1913 ст.
Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J73R?i=351&wc=W6DP-GHS%3A149364701%2C149884201%2C150612201%2C150666001&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V... Показать все
Смерть
Неизвестно